BFH ernennt neuen Leiter für das Informatik-Departement

Dem Departement Technik und Informatik der Fachhochschule Bern (BFH) steht ein neuer Leiter vor. Wie die Fachhochschule mitteilt, sei Raoul Waldburger zum neuen Direktor des Departements gewählt worden. Er werde seine neue Stelle am 1. Juni 2022 antreten.

Waldburger verfügt laut Mitteilung über mehrjährige Führungserfahrung in der Privatwirtschaft und im Hochschulumfeld. Aktuell ist er Leiter des Instituts für Business Engineering an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Neben seiner Lehrtätigkeit engagiere er sich im Bereich der Digitalisierung, schreibt die BFH.

Der 55-Jährige studierte Chemieingenieurwissenschaften an der ETH Zürich. Nach seiner Promotion am Institut für Verfahrenstechnik der ETH Zürich startete Waldburger 1995 seine Laufbahn als Projektingenieur bei F. Hoffmann-La Roche AG und schloss berufsbegleitend einen Executive MBA an der Universität St. Gallen ab. Ende der 1990er-Jahre übernahm er Stabsfunktionen im Führungskader von Holcim und anschliessend internationale Führungsaufgaben bei der Tochtergesellschaft Geocycle.