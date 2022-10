BFH lanciert Data-Engineering-Bachelor

Wie die Berner Fachhochschule (BFH) mitteilt, wird sie ab dem Herbstsemester 2023 einen Bachelor of Science in Data Engineering anbieten. Der neue Studiengang kombiniere Software Engineering, Maschinelles Lernen und Daten-Analytik und solle den Absolventinnen und Absolventen eine Grundlage bieten, um an neuartige Jobs im Bereich Künstliche Intelligenz und Software-Entwicklung heranzukommen, so die BFH.

Bisher hatte die BFH Data Engineering als eine von 5 Vertiefungen im Bachelor-Studiengang in Informatik angeboten. Eine Besonderheit des neuen, dedizierten Kurses sei die Mehrsprachigkeit dieses BSc. Der Lehrgang kann entweder in Deutsch und Englisch oder Französisch und Englisch absolviert werden. "Mit diesem Sprachkonzept sprechen wir Interessierte aus der Deutschweiz, der Westschweiz wie auch aus dem Tessin an", glaubt der Studiengangsleiter Professor Erik Graf.

Insgesamt, so die BFH, baue der Studiengang auf fundierten Software-Engineering-Grundlagen auf und reflektiere mit dieser Ausrichtung sowohl die Entwicklung zur Industrialisierung und Operationalisierung der Bereiche Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Data Science, als auch die beruflichen Anforderungen aus der Industrie. Die Grundausbildung mit Fokus auf Software Engineering ermögliche den künftigen Bachelors eine grosse berufliche Flexibilität: Sie hätten damit die Wahl zwischen einer Stelle im Bereich Software-Entwicklung mit Schwerpunkt Machine Learning oder dem Einstieg in die Berufsfelder Data Engineering, Machine Learning und Applied Data Analytics.