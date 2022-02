BI-Spezialist Squirro kauft zu

Die Investoren der BuildGroup haben ihre Firma Open.exchange an Squirro verkauft und sind zugleich bei den Spezialisten für "Augmented Intelligence"-Lösungen eingestiegen. Laut ' Tech.eu ' sind im Rahmen der Transaktion 4 Millionen Dollar an Wachstumskapital an die Zürcher geflossen. Zudem gehört laut dem Handelsregister neu der BuildGroup-Gründer und Rackspace-Veteran Lanham Napier dem Verwaltungsrat der Squirro an.