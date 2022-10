BI4All gründet Schweizer Niederlassung

Schon mehrere Schweizer ICT-Unternehmen haben in den letzten Jahren Niederlassungen in Portugal eröffnet, vor allem um von den dort vorhandenen ICT-Fachkräften zu profitieren und Entwicklungszentren aufzubauen. Nun expandiert mit dem Lissaboner Unternehmen BI4All für einmal ein portugiesisches Unternehmen in die Schweiz. BI4All bietet Produkte und Services in den Bereichen Analytics, Big Data, Künstliche Intelligenz und Software-Engineering an.

Die Schweizer Niederlassung, teilen die Portugiesen mit, sei ihre erste Niederlassung im Ausland. Unter anderem habe man sich aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre dazu entschlossen. BI4All betreue bereits seit einiger Zeit diverse Schweizer Kunden und sehe grosses Potenzial im hiesigen Markt.

"Wir haben hohe Erwartungen für die nächsten drei Jahre, sowohl für Portugal als auch für die Schweiz und den kompletten globalen Markt, im Hinblick auf die Stärkung unserer Internationalisierungsstrategie wie auch im Hinblick auf nationale und internationale Neueinstellungen, um das erwartete Wachstum zu begleiten", lässt sich José Oliveira, Gründer und CEO von BI4All, in der Mitteilung zitieren.

Die erste Schweizer Country Managerin ist Branca Petrovic. Sie war zuletzt ab 2018 Head of Business Development beim Zürcher Unternehmen Qnective. Davor arbeitete sie unter anderem für Recore und Double Check. Laut ihrem Linkedin-Profil hat sie zudem 2016 das Startup Hellocitizen gegründet und amtiert weiterhin als dessen CEO. Hellocitizen organisiert für seine Kunden Sprachkurse im Ausland.