Bill Gates: "Risiken bei KI sind real, aber beherrschbar"

"Die durch Künstliche Intelligenz verursachten Risiken können überwältigend erscheinen", schreibt Microsoft-Mitgründer Bill Gates in einem aktuellen Text . Es gebe berechtigte Fragen, die ernst genommen werden müssen. Zum Beispiel: Kann KI Wahlen beeinflussen? Was wäre, wenn eine zukünftige KI entscheidet, dass sie uns Menschen loswerden will?"