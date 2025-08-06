BIT: 10-Millionen-Franken-Freihänder für Büroautomation

6. August 2025 um 09:36
Foto: Tim van der Kuip / Unsplash

Das Kostendach einer früheren Ausschreibung war aus verschiedenen Gründen bereits ausgeschöpft.

Das Bundesamt für Informatik (BIT) hat freihändig vier Firmen einen Zuschlag für Leistungen im Bereich Büroautomation vergeben. Es handelt sich um Ace Systems Engineering (Bern), TrueIT (Luzern), Isolutions (Bern) und Swisscom (Bern). Für maximal 10,2 Millionen Franken sollen sie bis März 2027 weiterhin beim Betrieb und der Weiterentwicklung der Systeme und Prozesse der Büroautomation mithelfen.
