BIT holt sich externe IT-Hilfe für 50 Millionen Franken

Das Bundesamt für Informatik (BIT) setzt seinen Fokus auf die Erfüllung seiner Kernaufgaben. Wo immer sinnvoll, sucht die Behörde die Zusammenarbeit mit anderen IKT-Leistungserbringern, heisst es in einer Ausschreibung. Für die Abwicklung von Anfragen, Offerterstellungen, Aufträgen und Projekten hat das BIT ebensolche externe Partner gesucht. Diese sollen Know-how in den Bereichen Business Consulting, Business Requirements Engineering und Lösungsarchitektur liefern.

Nun hat das BIT die Zuschläge erteilt. Zum Zug kommen 7 Anbieter, mit denen das Amt Rahmenverträge für die nächsten 5 Jahre abschliesst. Das Volumen beläuft sich auf insgesamt maximal 50 Millionen Franken.

Der Auftrag ist in mehrere Lose und Teillose unterteilt. Das Teillos 1 richtete sich an leistungsstarke Unternehmen, für das Teillos 2 konnten sich nur kleinere Firmen bewerben. Um die Chancengleichheit herzustellen, seien die Anforderungen für das zweite Teillos entsprechend angepasst worden, heisst es in der Ausschreibung. Damit wolle das BIT die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungskraft von kleineren Unternehmen stärken.

Die Zuschläge: