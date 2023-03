Für die Durchführung von IT-Grossprojekten ist die Bundesverwaltung stets auf externe Fachpersonen angewiesen. In einer Ausschreibung war das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) deshalb auf der Suche nach "hoch qualifizierten Fachpersonen mit vertieften Erfahrungen in der integralen Führung und Abwicklung von IT-Programmen und -Projekten".

Als mögliche Beispiele nennt das Bundesamt das Programm Superb zur Ablösung der bestehenden ERP-Plattform von SAP oder das Projekt Dazit zur Digitalisierung des Zollwesens. Solch komplexe Unterfangen werden jeweils in einzelnen Schritten angegangen. Mit der Aufteilung in überschaubare Vorhaben sollen die Risiken minimiert und die Komplexität der Grossprojekte reduziert werden, schreibt das BIT.

Gesucht wurden Projektleitungsdienstleistungen in unterschiedlichen Kompetenzbereichen. Aus diesem Grund wurde die Ausschreibung in 4 fachlich unterschiedliche Losen unterteilt: Programm Governance und Qualitätssicherung, Programmführung und Back Office, Controlling und Kommunikation, Sicherheit und Datenschutz sowie Technische Führung und Continuous Integration & Delivery.

Fehlende Angebote

Das Los 1 für Programm Governance und Qualitätssicherung wird für 10,9 Millionen Franken an Bearingpoint aus Zürich vergeben. Das Unternehmen hatte sich als einziges für den Auftrag beworben. Dabei hätte das BIT wohl durchaus noch mehr Bedarf gehabt: "Die in der Ausschreibung vorgesehenen weiteren zwei Zuschläge können mangels weiterer Angebote nicht erteilt werden", heisst es in der Begründung.

Die Vergabe erfolgt ohne Mindestabnahmemenge. Bei Bedarf kann das BIT bei Bearingpoint ein maximales Stundenkontingent von 50'000 Arbeitsstunden abrufen. Umgesetzt werden sollen etwa die Etablierung von Programm­hand­büchern, Prozessen, Organisationsstrukturen, Rollen und Ver­ant­wort­lich­keiten sowie Audit-Pläne. Dazu soll aber auch punktuelle Unterstützung bei rechtlichen Fragen, kommerziellen Analysen und Prüfungen geleistet werden.

Nicht erfüllte Mindestanforderungen

In Los 2 für Programmführung und Back Office sowie Controlling und Kommu­nikation wurden zwar 5 Angebote eingereicht, aber dennoch entschied sich das BIT dagegen, alle 3 möglichen Zuschläge zu erteilten: "Der in der Ausschreibung vorgesehene weitere Zuschlag kann mangels weiterer Angebote, welche die Mindestanforderungen erfüllen, nicht erteilt werden", schreibt das BIT.

Gewinner dieser Ausschreibung sind Eraneos mit einem Angebot über 26,8 Millionen Franken und Couniq Consulting mit 24,5 Millionen Franken. Die zwei Zuschlagsempfänger überzeugten in qualitativer Hinsicht mit mandats­relevanten Erfahrungen, guten Ausbildungsnachweisen und einem attraktiven Preisangebot, schreibt das BIT. Auch hier erfolgt die Ausschreibung ohne Mindestabnahmemenge. Im Bedarfsfall wird ein Wettbewerb zwischen den beiden Anbietern durchgeführt, bei dem ein Kontingent von 125'000 Stunden vergeben wird.

Zu wenige willige Sicherheitsanbieter

Die Aufträge für die Projektleitung im Bereich Sicherheit und Datenschutz wurden in Los 3 vergeben. Auch hier darf sich Eraneos zusammen mit Swisscom über einen Zuschlag freuen. Beide Unternehmen reichten Offerten über 3,6 Millionen Franken ein. Dabei zeigte sich das gleiche Problem wie bei der anderen Losen: "Der in der Ausschreibung vorgesehene weitere Zuschlag kann mangels weiterer Angebote nicht erteilt werden."

Bei Bedarf unterstützen die Unternehmen das BIT bei Grossprojekten im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz. Gemäss dem Pflichtenheft umfasst dies unter anderem die Analyse der rechtlichen Grundlagen, die Erstellung einer Schutzbedarfsanalyse und die Erarbeitung von Sicherheits- und Datenschutzanforderungen in der Architektur. Dafür soll nach einem Tenderverfahren ein maximales Stundenkontingent von 15'000 Stunden abgerufen werden können.

In Los 4 für Technische Führung und Continuous Integration und Delivery konnte ebenfalls nur einer von 3 gewünschten Zuschlägen erteilt werden. Avega IT hat sich als einziges Unternehmen um den Auftrag bemüht. Laut der Begründung konnte der Anbieter in qualitativer Hinsicht mit sehr guten Erfahrungen und einem attraktiven Preisangebot von 3,8 Millionen Franken für 20'000 Arbeitsstunden überzeugen.