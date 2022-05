BIZ nimmt Datensammelwut von Big Tech ins Visier

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) will Privatpersonen und Firmen mehr Kontrolle über persönliche Daten einräumen, die auf sozialen Medien, aber auch von Banken und Big Tech gesammelt werden. Die Dachorganisation der Zentralbanken hat ein entsprechendes Paper veröffentlicht. Die Verbraucher wüssten oft nicht, welchen Nutzen ihre Informationen hätten, schreiben die Autoren. Zudem falle es Usern schwer, ihre Rechte in Sachen Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten geltend zu machen.

Die BIZ mit Sitz in Basel möchte von Behörden nun neue Data-Governance-Systeme. In diesen soll festgelegt sein, welche Daten ausgetauscht werden, wie lange sie gelagert werden und wer sie verarbeiten darf. Zugleich soll eine technische Infrastruktur geschaffen werden, dank der Vorschriften einfach umgesetzt werden können. Zudem fordern die BIZ-Autoren: Wenn Daten gesammelt werden, sollen die Sammler genauer erklären, wofür diese gebraucht werden und die klare Zustimmung der User einholen müssen. Zudem sollen die Anwender leicht auf ihre Daten zugreifen können.

Es gebe mit der DSGVO in Europa zwar ein ausführliches Regelwerk, dieses sehe aber die persönliche Einwilligung nach wie vor als wesentliche Grundlage für die Datenverarbeitung, so die BIZ-Autoren. Tech-Plattformen könnten so weiteroperieren wie bislang, wenn sie zuvor die Zustimmung eingeholt hätten. Das sei aber problematisch: Kunden würden schon zur pauschalen und weitreichenden Zustimmung aufgefordert, wenn sie sich erst für den Service eines Anbieters anmelden. Zudem seien diese sich in vielen Fällen dem vollen Umfang ihrer Daten nicht bewusst.