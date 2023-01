Boll geht nach Österreich

Der auf IT-Security spezialisierte Schweizer Value Added Distributor Boll Engineering hat eine neue Niederlassung in Wien gegründet und expandiert damit nach Österreich. In der Schweiz ist Boll in Wettingen und Le Mont-sur-Lausanne präsent, in Deutschland in Ulm.

Die erste Chefin von Boll Austria ist Irene Marx, die sowohl den österreichischen als auch den Schweizer Security-Markt kennt. Laut ihrem Linkedin-Profil hat sie seit 2005 mehr als 13 Jahre lang für Fortinet gearbeitet. Zuerst war sie dort Channel-Account-Managerin für die Schweiz und für Österreich und dann knapp 5 Jahre lang Country-Managerin für Österreich. Bei Zscaler war sie danach als Area Manager Alpine für die Schweiz und für Österreich zuständig. Zuletzt arbeitete sie ab Juni 2020 als Country Manager Austria & Switzerland bei Proofpoint.