Boomi beruft einen DACH-Chef

Mark Sturzenegger hat auf Anfang März die DACH- und Osteuropa-Leitung von Boomi übernommen. Mit der Ernennung unterstreiche man das Ziel, die Präsenz von Boomi in der Region signifikant zu erhöhen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

In seiner neuen Funktion solle Sturzenegger das Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Boomi ist eigenen Angaben zufolge auf den Bereich der intelligenten Datennutzung spezialisiert. Fokussieren soll sich der neue DACH-Chef insbesondere auf die Branchen Banken und Versicherungen, Life Sciences sowie die Automobilindustrie und Manufacturing. Um das Wachstum anzutreiben, werde Sturzenegger auch das Partnergeschäft ausbauen, schreibt Boomi.

Sturzenegger verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Enterprise Software und in SaaS-Unternehmen. Er wechselt von Automation Anywhere zu Boomi. Dort war er ab 2019 in verschiedenen Rollen tätig, zunächst als Schweiz-Chef, später als Vice President Sales für Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich. Davor arbeitete er fast 10 Jahre lang bei CA Technologies , wo er verschiedene Führungspositionen in der DACH- und EMEA-Region innehatte.