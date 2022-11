Der US-Technologiekonzern IBM und Bosch haben eine Partnerschaft im Bereich Quantencomputing vereinbart. Ziel sei es, so eine Mitteilung, mittels Simulationen neue Materialien zu entwickeln. So sollen innerhalb der nächsten 10 Jahre Edelmetalle und Seltene Erden in Antrieben ersetzt werden können. Deren Abbauprozess belastet die Umwelt stark, da giftiger Schlamm und toxische Abfälle übrigbleiben.

Bosch bringe seine Erfahrung bei der Simulation von Materialien ein, die vor allem für die industrielle Anwendung wichtig sei. Der US-Techkonzern liefere den Zugriff auf seine Cloud mit mehr als zwanzig Quantencomputer. Damit sollen sich Aussagen über die Eigenschaften neuer Materialien treffen lassen – Berechnungen, die bislang für konventionelle Computer zu zeitaufwendig und zu komplex seien, schreibt Bosch.

Bei Bosch arbeiten gemäss der Mitteilung derzeit 30 Personen in den Bereichen Quantensensorik und -computing. Zusammen sollen Experten beider Unternehmen Quantenalgorithmen entwickeln.

Der Deutsche Zulieferer will Edelmetalle und Seltene Erden ersetzen können. Neue Materialien für die Brennstoffzelle oder auch neue Magnete für Elektromotoren seien für Bosch interessant, wie es heisst. Diese sollen kompakter, leichter, effizienter und besser verfügbar sein als bisher eingesetztes Material.

Die Quanten-Roadmap von IBM

In einer separaten Mitteilung stellte der Technologiekonzern seine neuen Quanten-Hardware vor. Der neue "Osprey" verfüge über 433 Qubits , die bisher grösste Anzahl eines IBM-Quantenprozessors. "Die Anzahl der klassischen Bits, die erforderlich wären, um einen Status auf dem IBM-Osprey-Prozessor darzustellen, überschreitet die Gesamtzahl der Atome im bekannten Universum", schreibt der Konzern.

Für 2025 hat sich IBM ein System zum Ziel gesetzt, der mit 4158 Qubits arbeiten soll. Bis dahin, so die Hoffnung von IBM, werde man die grössten Hindernisse für die Skalierung von Quanten-Hardware aus dem Weg geräumt haben. Gleichzeitig will IBM bis zu diesem Zeitpunkt Tools und Techniken entwickelt haben, mit denen sich Quanten in die Arbeitsabläufe der Datenverarbeitung integrieren lassen.