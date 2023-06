BPO-Dienstleister Azqore ernennt Vize-CEO und IT-Verantwortlichen

Azqore ernennt Franck Bernay zum stellvertretenden CEO. Er wird Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Bereich Informationstechnologie, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne mit. Azqore bietet Business Process Outsourcing Services (BPO) und eine Banking-Softwareplattform an.

Bernay hat einen Master-Abschluss in Ingenieurwesen und Telekommunikation von Télécom Paris. Ab den 1990er-Jahren arbeitete er lange für BNP Paribas, wo er laut Mitteilung mehrere strategische Positionen in Frankreich und England innehatte, darunter als Leiter der IT-Sicherheit. 2011 wechselte er zu Natixis, wo er Leiter der IT-Infrastruktur und Produktion war und schliesslich Chief Information Officer. 2018 wurde er zum CEO von BPCE Infogerance & Technologies berufen, einem IT-Tochterunternehmen der Groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne in Frankreich.