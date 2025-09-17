Brack Alltron sucht Director Engineering & Technology

Brack Alltron sucht in einer Stellenausschreibung einen Director Engineering & Technology. Sie oder er soll ein Team von circa 100 Softwareentwicklern und -entwicklerinnen führen und direkt an den CIO Tobias Quelle berichten, heisst es in der Annonce.

Quelle führt auf Anfrage von inside-it.ch aus, dass die Position seit Anfang Jahr interimistisch von Bene Stemmildt besetzt ist. "Für die nächste Phase möchte ich die Rolle nun dauerhaft mit einer engagierten Persönlichkeit mit hoher technologischer Kompetenz besetzen, die noch stärker vor Ort präsent sein kann", schreibt er. Stemmildt lebe mit seiner Familie in Hamburg und er habe dort seine Wurzeln. "Gemeinsam sind wir zum Schluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, jemanden zu finden, der uns vor Ort mit ebenso viel Drive und hohem Commitment weiter voranbringt", so der CIO.

Der neue Director wird zum Führungskreis im CIO-Office zählen. "Neben dem Engineering und IT-Operations sind mir die Bereiche Product Management, User Experience, Data Analytics & BI sowie Security unterstellt", führt Quelle aus. Die Führungspersonen arbeiteten entlang der Leitlinien an hybrider Infrastruktur, internen Messaging-Schnittstellen, Data Mesh sowie der konsequenten Eigenverantwortung der cross-funktionalen Teams, erklärt er.

Als eine der Anforderungen der Stelle gibt Brack Alltron an, die Kandidatin oder der Kandidat benötige Erfahrung als Software Engineer. Wie Quelle auf Anfrage betont, sollte die künftige Leitungsperson in ihrer Laufbahn bereits Software entwickelt haben und über eine entsprechende technische Expertise verfügen. "Die Rolle ist jedoch klar als Leadership-Funktion mit grossem Gestaltungsspielraum angelegt und nicht auf das eigene Programmieren ausgerichtet", stellt er klar.