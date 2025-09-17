Brack Alltron sucht Director Engineering & Technology

17. September 2025 um 08:06
image
Tobias Quelle, Chief Information Officer. Foto: Brack Alltron

Der Unternehmensgruppe möchte die Stelle des Chefs der Softwareentwicklung permanent besetzen. Die Position ist direkt dem CIO Tobias Quelle unterstellt.

Brack Alltron sucht in einer Stellenausschreibung einen Director Engineering & Technology. Sie oder er soll ein Team von circa 100 Softwareentwicklern und -entwicklerinnen führen und direkt an den CIO Tobias Quelle berichten, heisst es in der Annonce.
Quelle führt auf Anfrage von inside-it.ch aus, dass die Position seit Anfang Jahr interimistisch von Bene Stemmildt besetzt ist. "Für die nächste Phase möchte ich die Rolle nun dauerhaft mit einer engagierten Persönlichkeit mit hoher technologischer Kompetenz besetzen, die noch stärker vor Ort präsent sein kann", schreibt er. Stemmildt lebe mit seiner Familie in Hamburg und er habe dort seine Wurzeln. "Gemeinsam sind wir zum Schluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, jemanden zu finden, der uns vor Ort mit ebenso viel Drive und hohem Commitment weiter voranbringt", so der CIO.
Der neue Director wird zum Führungskreis im CIO-Office zählen. "Neben dem Engineering und IT-Operations sind mir die Bereiche Product Management, User Experience, Data Analytics & BI sowie Security unterstellt", führt Quelle aus. Die Führungspersonen arbeiteten entlang der Leitlinien an hybrider Infrastruktur, internen Messaging-Schnittstellen, Data Mesh sowie der konsequenten Eigenverantwortung der cross-funktionalen Teams, erklärt er.
Als eine der Anforderungen der Stelle gibt Brack Alltron an, die Kandidatin oder der Kandidat benötige Erfahrung als Software Engineer. Wie Quelle auf Anfrage betont, sollte die künftige Leitungsperson in ihrer Laufbahn bereits Software entwickelt haben und über eine entsprechende technische Expertise verfügen. "Die Rolle ist jedoch klar als Leadership-Funktion mit grossem Gestaltungsspielraum angelegt und nicht auf das eigene Programmieren ausgerichtet", stellt er klar.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

HPE ernennt Phil Mottram zum globalen Vertriebschef

HPEs globaler Vertriebschef Heiko Meyer scheidet aus dem Unternehmen aus. Sein Nachfolger wird per 1. November 2025 der Brite Phil Mottram.

publiziert am 17.9.2025
imageAbo

Die aktuellen ICT-Arbeitslosenzahlen in den Branchen

Im August ist die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte erneut gestiegen. Wie sich diese nach Branchen und Berufen aufschlüsseln.

publiziert am 15.9.2025
imageAbo

Schlicht und einfach: Digitale Souveränität

Digitale Souveränität ist ein Wettbewerbsvorteil. Offene Standards und Open Source schaffen Unabhängigkeit, verhindern Lock-ins und sichern Unternehmen ihre Gestaltungsfreiheit.

publiziert am 15.9.2025
image

Atlassian zieht Data-Center-Produkte aus dem Verkehr

Der Übergang erfolgt schrittweise innert der nächsten drei Jahre. Danach werden auch existierende Kunden auf Cloud-Produkte wechseln müssen.

publiziert am 12.9.2025