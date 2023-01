Brack baut einen ICT-Campus für 10 Millionen Franken

In Mägenwil Aargau liegt ein Baugesuch von Brack für eine "ICT-Village" auf. Der Online-Händler will den nach eigenen Angaben ersten unabhängigen Ausbildungsort für ICT-Fachkräfte schaffen. Die Baukosten belaufen sich laut dem Gesuch auf rund 10 Millionen Franken, schreibt die 'Aargauer Zeitung' (Paywall).

"Wir schätzen es sehr, dass in unserer Gemeinde so etwas entstehen soll", zitiert die Zeitung Gemeindeschreiber Matthias Däster. Die Branche "sei im Ort sehr willkommen". Ausserdem habe das Areal in der Kernzone eine Auffrischung dringend nötig.

Workshops und Ausbildungsangebote

Am Dorfeingang Mägenwil sollen 3 Gebäude und eine verbindende Halle entstehen. Darin wolle man insbesondere Workshops, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen anbieten, heisst es im Bericht weiter. Gemeinsam mit dem angrenzenden Gewerbepark und der Brack-Mutter Competec entstehe so eine neue Einheit von Arbeit und Bildung. Martin Weibel, Architekt von "Weibel Schrader Architekten", nennt das Schulungszentrum eine Mischung aus "Fachhochschule, Berufsschule und weiterführenden Kursen". Das Architekturbüro in Staufen hat Anfang letzten Jahres die Arbeit für das Projekt aufgegriffen. Nun liegt das Baugesuch bis zum 7. Februar öffentlich auf.

"Für Mägenwil entsteht mit diesem Projekt die Chance, mit einem Campus den Ortseingang repräsentativ aufzuwerten und das Dorf weiter zu beleben", sagt Weibel in der 'Aargauer Zeitung'. Es soll insbesondere auch junge Menschen ansprechen und begeistern. Bis zu 200 Lernende können sich im Campus ausbilden lassen.

Berufsbildung gegen Fachkräftemangel

Ein vergleichbares Projekt gibt es auch in Schaffhausen, wo Security-Anbieter Acronis ebenfalls einen Campus betreibt und nach Aussagen von Gründer Serguei Beloussov bereits zwei Jahrgänge ausbilden konnte. Allerdings ist Brack mit dem Baugesuch schon einen Schritt weiter - Acronis ist noch immer auf der Suche nach dem geeigneten Stück Land und betreibt seine Privatuni derzeit noch auf dem Firmengelände.

Bis ins Jahr 2030 braucht die Schweiz aufgrund von Pensionierungen, Abwanderung und der digitalen Transformation etwa 119'600 zusätzliche ICT-Fachkräfte. Der allgemeine Mangel könne jedoch teilweise gedeckt werden, hiess es letztes Jahr in einer Studie vom Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB).

Das Bildungssystem bringt bis 2030 weitere 37'800 ICT-Fachkräfte ein, die Zuwanderung aus dem Ausland noch zusätzliche 43'600. So bleibt also eine Lücke von 38'700 ICT-Fachkräften. Den Mangel will man vor allem mit der Berufsbildung lösen und zukünftig mehr Lehrstellen für ICT-Fachkräfte schaffen.