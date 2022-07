BRACK.CH liefert – auch an Geschäftskunden

Unternehmen und Organisationen können bei BRACK.CH Business nicht nur technische Produkte, sondern auch Büromaterial, Profi-Werkzeug und vieles mehr aus über 200 000 Artikeln beziehen. Die Möglichkeit einer eigenen Benutzerverwaltung für grössere Geschäftskunden, einer angepassten Sortimentsansicht und speziellen Geschäftskonditionen sind nur einige Vorteile von BRACK.CH Business. Die Lieferung aller Produkte aus einer Hand spart zudem wertvolle Ressourcen am Wareneingang und ist ökologisch sinnvoll. Mit Datenexporten, Schnittstellen und elektronischer Anbindung an Kundensysteme lassen sich darüber hinaus Geschäftsprozesse in der Beschaffung und Buchhaltung verschlanken.