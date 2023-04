Brand in RZ legte Cloud-Services von Google lahm

Am 25. April vermeldete der Betreiber Global Switch den Ausfall seines Rechenzentrums in Clichy, nahe Paris. In der Folge waren zahlreiche Websites von Behörden und Unternehmen nicht mehr erreichbar. Die Cloud-Region von Google "Europe-west9-a" fiel aus und hat seither Probleme.

Global Switch betreibt insgesamt 13 Rechenzentren in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Laut Angaben des Unternehmens brach "in einem Raum eines der beiden Rechenzentren auf unserem Pariser Campus" ein Brand aus. "Die Feuerwehr war vor Ort, und das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Die Brandbekämpfungssysteme im Gebäude haben wie vorgesehen funktioniert, und es wurde niemand verletzt. Eine Reihe von Kunden ist vorübergehend betroffen, unser Standort-Team arbeitet daran, die Dienste für diese Kunden so schnell wie möglich wiederherzustellen", so die erste Mitteilung.

Wie 'Le Monde Informatique' berichtete, gingen in der Folge Websites und Systeme von Unternehmen, Verwaltungen wie der Stadt Lille und des Flughafens Lyon offline. Google vermeldete den Ausfall unter anderem von Cloud Storage, Cloud Key Management Service, Cloud Identity and Access Management und Kubernetes Engine, die zeitweise nicht nur Auswirkungen auf Frankreich hatten.

Inzwischen sind die meisten Websites wieder online. Laut Status-Meldung von Google am 27. April gibt es beim Hyperscaler aber immer noch Probleme: Kunden könnten "möglicherweise nicht auf bestehende Cloud-Ressourcen in der Zone Europe-west9-a zugreifen".

Von Global Switch sind seit der ersten Meldung keine weiteren Informationen mehr zu der möglichen Brandursache verfügbar. Neben Paris verfügt das Unternehmen auch über RZs in London, Amsterdam und Frankfurt. Laut 'LMI' handelt es sich beim Data Center Campus in Clichy um eines der grössten Rechenzentren im Grossraum Paris.