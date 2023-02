Braucht es eine zusätzliche Ampelfarbe für autonome Fahrzeuge?

In Kreuzungen könnte eine zusätzliche Ampelfarbe künftig das Strassenchaos zumindest ein wenig verbessern. Einer Studie zufolge soll ein "weisses" Licht selbstfahrenden Autos Anweisungen geben, um den Verkehrsfluss zu vereinfachen.

"Das Konzept greift auf die Rechenleistung von autonomen Fahrzeugen zurück", erklärt Ali Hajbabaie, korrespondierender Autor des Artikels, der vom Insitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) publiziert wurde.

So funktioniert's

Das Konzept dahinter stützt sich auf das allgemeine System von autonomen Autos: Sie kommunizieren drahtlos untereinander und mit dem Computer, der das Verkehrszeichen steuert. Wenn man einer Kreuzung entgegenfährt, würde das Fahrzeug dementsprechend mit dem "weissen Licht" kommunizieren. Die Ampel signalisiert dem Auto, seine Bewegungen zu koordinieren und so den Verkehr zu erleichtern, heisst es.

Alle nicht automatisierten Fahrzeuge müssen dem Auto vor ihnen folgen und dasselbe tun. Wenn sich zu viele nicht-autonome Fahrzeuge der Kreuzung nähern, fällt die Ampel auf das typische grün-gelb-rote Signalmuster zurück.

"Dieses Konzept kann man verwenden, um den Datenverkehr in jedem Szenario mit autonomen Fahrzeugen zu koordinieren", sagt Hajbabaie. "Aber man kann damit auch normalen Autofahrern die Fahrt erleichtern."

Verteilte Datenverarbeitung

Das neue System an der Kreuzung wurde erstmals 2020 getestet. Anfänglich stützte es sich auf einen zentralisierten Ansatz, bei dem ein Computer für die Ampeln und die erforderlichen Berechnungen im Verkehr zuständig ist. Nun basiert es auf einer verteilten Datenverarbeitung, wobei die Rechenressourcen aller selbstfahrenden Autos verwendet werden.

"Das ist sowohl effizienter als auch weniger anfällig für Kommunikationsausfälle", so Hajbabaie. "Kommt es beispielsweise zu einer Unterbrechung oder Zeitverzögerung bei der Kommunikation mit der Ampel, wäre der Distributed-Computing-Ansatz dennoch in der Lage, den Verkehrsfluss reibungslos zu bewältigen." Mithilfe einer Simulation konnten Forscherinnen und Forscher schliesslich das Verkehrsverhalten an Kreuzung mit und ohne der Weissphase vergleichen.

Verbesserter Verkehrsfluss

Die Ergebnisse: Autonome Fahrzeuge würden nicht nur mit der Weissphase, sondern auch ohne diese den Verkehrsfluss verbessern. Trotzdem sei mit dem zusätzlichen Licht ein Fortschritt erkennbar – unter anderem senke es den Kraftstoffverbrauch, da weniger "Stop-and-go-Verkehr" herrscht.

"Und je höher der Verkehrsanteil an einer Weissphasenkreuzung, der aus selbstfahrenden Autos besteht, desto schneller bewegt sich der Verkehr durch die Kreuzung und desto besser sind die Kraftstoffverbrauchswerte", heisst es in der Studie zu den Ergebnissen.

Die Forschenden merken jedoch an, dass der neue verteilte Computeransatz noch nicht praxstauglich ist.