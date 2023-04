Britischer Epic-Berater kommt in die DACH-Region

Das britische IT-Beratungsunternehmen Cloud21 gibt bekannt, künftig auch die DACH-Region bedienen zu wollen. Das Unternehmen ist auf Kunden im Gesundheitsbereich spezialisiert und bietet Services rund um das Klinikinformationssystem (KIS) Epic.

Im deutschsprachigen Raum will sich Cloud21 auf Epic-Beratungsservices fokussieren. Dazu gehören laut einer Mitteilung Implementierungs-Dienstleistungen sowie Services zur Optimierung von Epic-Anwendungen.

Grosse Epic-Kunden in der Schweiz sind beispielsweise das Luzerner Kantonsspital sowie die Berner Insel Gruppe. Letztere steckt über 80 Millionen Franken in die Erneuerung ihrer KIS-Systeme. Der Zuschlag an Epic wurde 2019 gefällt.

Cloud21 gehört mehrheitlich dem US-Unternehmen Tegra, das gemäss eigenen Angaben 500 Gesundheitseinrichtungen in den USA und in Kanada zu seinen Kunden zählt. Dazu gehören auch 300 Epic-Kunden.

Ebenfalls beteiligt an Cloud21 ist X-Tention. Der IT-Integrator beschäftigt 770 Mitarbeitende an 18 Standorten, darunter auch Niederlassungen in der Schweiz.