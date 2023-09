Bronze für die Schweiz an Informatik-Olympiade

Die Schweizer IT-Talente sind zurück von der Internationalen Informatik-Olympiade (IOI), die vom 28. August bis 4. September im ungarischen Szeged stattfand. 351 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 87 Ländern nahmen an den Wettkämpfen teil. Während 2 fünfstündigen Prüfungen stellten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Elias Bauer vom Kollegium St. Fidelis (NW) gewann eine Bronzemedaille. Die silberne Auszeichnung verpasste er um nur einen Punkt. Seine Lieblingsaufgabe sei gewesen, einen Roboter durch ein Labyrinth zu führen, sagte Elias in einer Mitteilung der Schweizer Wissenschafts-Olympiade. "Ich interessiere mich auch für Robotik und habe so etwas mal mit einem echten Roboter versucht."

"Honorable Mentions" gab es für Josia John von der Kantonsschule im Lee (ZH) und Linus Lüchinger von der Kantonsschule am Burggraben (SG). Josia gefiel eine Aufgabe besonders, bei der man ausrechnen musste, wann Busse ihre Destination erreichen, wenn sie nur an bestimmten Orten überholen dürfen. "Ich habe mich extrem gefreut, dass ich die theoretische Lösung gefunden habe", so der 18-Jährige. "Leider habe ich dann beim Implementieren einige Fehler gemacht, weshalb ich die Punkte nicht bekommen habe."

Teil der Schweizer Delegation war auch Jasmin Studer aus Erlach im Kanton Bern. Sie hat vor Kurzem an der European Girls' Olympiad in Schweden Gold geholt. Sie freute sich, neue Bekanntschaften der IOI während des Studiums an der ETH wiederzusehen: "Wir haben einige getroffen, die nach Zürich zum Studieren kommen wollen."