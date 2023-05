BT Group will Mitarbeiterzahl fast halbieren

Der britische Telekommunikationsanbieter BT Group baut Stellen ab. Die Zahl der Angestellten und Vertragspartner soll bis zum Ende des Jahrzehnts von derzeit etwa 130'000 auf 90'000 bis 75'000 sinken. Der Abbau soll bis März 2030 vorgenommen werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Konzernchef Philip Jansen hat in den letzten Jahren die Belegschaft bereits deutlich reduziert und den Gewinn gesteigert. Er strebt allein bis Ende 2025 Einsparungen von 3 Milliarden britische Pfund (umgerechnet knapp 3,4 Milliarden Franken) an.

Im vergangenen Geschäftsjahr setzte der Konzern weniger um, verdiente aber mehr. Der um Sondereffekte bereinigte Konzernumsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf knapp 20,7 Milliarden Pfund (gut 23 Milliarden Franken) zurück.

In der Schweiz entwickelte sich das Geschäft ähnlich, erklärte Joris van Oers kürzlich in einem Interview mit inside-it.ch . Der Leiter der Sicherheits-, Cloud- und Netzwerkdienst-Sparte von BT in Europa wollte allerdings keine konkreten Zahlen nennen.