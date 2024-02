Buchbesprechung: Das "Big Picture" der IT

Wer mitten im Geschehen steckt, nimmt Veränderungsprozesse nur als kleine Schritte wahr. Macht man einen grossen Schritt zurück, so merkt man erst, wie grundlegend sich das Leben verändert hat. Wie haben wir Termine abgemacht, als es noch keine Chat-Apps gab? Wie war das Reisen ohne Smartphone? Wann habe ich die letzte Rechnung auf Papier erhalten? Wie hat der Schweizer Staatsschutz die Menschen überwacht, bevor es Kabelaufklärung gab

Buchautor Jürgen Müller hat sich an die Herkulesaufgabe gemacht, allgemeinverständlich zu erklären, wie IT unser Leben verändert hat. Er analysiert durchaus kritisch und distanziert, aber ohne Panikmache (was aber noch kommen könnte). Er startet sein Buch " Zeitenwende – wie die IT unsere Welt verändert " fulminant mit einem Blick auf die neuen Cyber-Verhaltensstörungen der Menschen. Das gibt es Online-Disinhibition (Enthemmung – sie kennen ja die Leute, die auf Facebook oder in E-Mails ausfällig werden…), Cyberchondrie (Angststörungen), Online-Syndication (verstärkt die Verbreitung von Verschwörungserzählungen), Cyber-Naivität und die Aufmerksamkeitsdefizite, die Cyber-Migration verursachen kann.

Wie gefährlich sind New Work und Gig Economy?

Gut verständlich erklärt er, was Plattformen wie Facebook sind und wie sie funktionieren und diskutiert, ob Algorithmen zwingend böse seien – und liefert nebenbei eine brauchbare Erklärung des schwierigen Begriffs. Und er rekapituliert, wie Algorithmen mittels Micro-Targeting zur Manipulation von Wahlen eingesetzt wurden und werden . "Ah ja, genau – das war ja auch noch…" ging mir durch den Kopf.

Jürgen Müller

Doch Müller ist kein Miesmacher. Er vergisst die Demokratisierung des Wissens durch das World-Wide-Web nicht und beschreibt die Wonnen, aber auch die Gefahr von "New Work" und der "Gig Economy". Und was ist mit Sex? Ein durchaus relevantes Thema, wenn es um IT, Business und die Auswirkungen auf die Gesellschaft geht, wie Müller aufklärt. Natürlich kann er die Anekdote mit der gehackten Dating-Site Ashley Madison nicht auslassen. Die angeblich nach Kontakten suchenden Frauen waren rund 70'000 Bots.

IT als Spin-off des Krieges

Ich habe mich rund 40 Jahre beruflich mit Informatik und besonders Software auseinandergesetzt und mir das typisch journalistische Halbwissen angeeignet. Trotzdem finde ich die historischen Kapitel in "Zeitenwende" spannend und lehrreich. Die meisten der ersten Computer wurden für militärische Anwendungen (Berechnung der Flugbahn von Artilleriegeschossen, Entschlüsselung von Funknachrichten) entwickelt. Ähnlich wie vor ihm der Schweizer Journalist Gregor Henger , kommt Müller zum Schluss, dass Europa und Deutschland nach dem Krieg das gigantische Potenzial der Informationstechnologie massiv unterschätzt haben. Und es deshalb die USA waren, wo die IT zur Weltmacht aufstieg. Das Netz der Netze (ursprünglich ebenfalls ein rein militärisches Projekt) entstand und PCs und später Smartphones die Welt eroberten. Schon um die Jahrtausendwende orchestrierte IT, noch ohne Cloud, Künstliche Intelligenz und Blockchain, praktisch alle Geschäftsprozesse.

Doch das war erst der Anfang: Im Kapitel "Die Transformation der Wirtschaft" geht Müller auf einige aktuelle Trends ein. Der massive Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Alltag sowie die vierte industrielle Revolution, deren Potential angesichts des Lärms um KI aktuell eher unterschätzt wird. Hervorragend erklärt Müller Begriffe wie Plattformwirtschaft und Netzwerkeffekte. Er erzählt uns, wie Alibaba, Amazon und Grab funktionieren und wir lernen, warum LinkedIn und die App-Stores von Apple und Google so wichtig sind.

Wer den Ukraine-Krieg verfolgt, weiss, wie wichtig Informatik in der Kriegführung ist. Im Cyberwar werden Meinungen und Wahlen beeinflusst und der Aufstieg Chinas zur Weltmacht hat zu einem Technologiekrieg zwischen China und den USA geführt. Die Gefahr, dass es mehrere "Internets" geben wird, ist real.

Hacken als Teil der Plattformökonomie

Fast täglich berichten Inside IT und andere von erfolgreichen Angriffen gegen Firmen, Behörden oder Institutionen wie Spitäler. Auch dazu gibt es in "Zeitenwende" eine gut einordnende Übersicht der Player und des Geschehens. Von Hackern zum Darkweb ist es nicht weit. Auch der dunkle, manchmal stinkende Keller des Internets, ist übrigens eine Erfindung des US-Militärs, respektive der CIA. Das Kapitel "Im Kellergewölbe des Internets" ist exemplarisch für die Qualität des Buchs. Müller erklärt verständlich, wie das Dark Web funktioniert und wie man sich – wenn man denn will – darin bewegen kann. Im letzten Kapitel setzt sich Müller mit den Megatrends der IT auseinander. Erstaunlich positiv ist Müllers Einschätzung des "Metaversums" aus dem Hause Facebook und der Relevanz des Web 3.0 (Blockchain, Non-Fungible Tokens etc.).

Und was kommt danach? Werden Quantencomputer die bisherigen Grenzen der Informatik sprengen? Wann gibt es autonom fahrende Autos? (eine Frage, um die man in Deutschland nicht herumkommt). Und – natürlich – wer wird die künstliche Intelligenz kontrollieren?

Jürgen Müllers Buch ist in manchen Aspekten einmalig. Er erklärt Technologie gleichzeitig verständlich und witzig. Vor allem aber ordnet er Trends ein. Er erklärt also zum Beispiel nicht nur, was generative KI ist, sondern erzählt auch, warum es für wen wichtig ist und was es bewirken könnte. Er zeichnet das "Big Picture". Lesenswert.