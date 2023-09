Bund bestimmt Java-Entwickler-Lieferanten

Ab Mitte Februar hat das Bundesamt für Informatik (BIT) Firmen gesucht, die ihm in den nächsten 5 Jahren Personal für Java-Individualentwicklung in mehreren Bereichen zur Verfügung stellen. Es gab 6 Lose, jeweils ohne Mindestabnahmemenge, aber mit einem maximalen Auftragsvolumen. Zusammengerechnet beträgt das Auftragsvolumen 200 Millionen Franken. Heute wurden die Zuschläge bekannt gegeben. Sie gehen an insgesamt 8 Unternehmen.