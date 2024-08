Bund ersetzt Skype for Business in den Contact Centern

Voraussichtlich im Oktober 2025 endet der Extended Support für Skype for Business. Die Lösung wird auch in der Bundesverwaltung genü tz t . Für die Contact Center und Vermittler-Arbeitsplätze, deren Luware Switchboard den Skype for Business Client voraussetzt, sucht das Bundesamt für Informatik (BIT) nun nach einem Ersatz.