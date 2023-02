Bund holt sich Digitalisierungshelfer

Für "strategische, grosse oder komplexe Projekte innerhalb der Bundesverwaltung" hat die Bundeskanzlei (BK) 10 Anbieter für IKT-Architekturdienstleistungen gesucht und nun auch gefunden. Zu den glücklichen Firmen gehören unter anderem Ti&m, Eraneos, Detecon und Elca. Diese können nun optional unter Berücksichtigung des Kostendachs von 64,6 Millionen Franken für anfallende Arbeiten hinzugezogen werden. "Der Fokus lag auf Senior- und Expert-Rollen", erklärt ein Anbieter, der Zugriff auf die Dokumente hatte, auf Anfrage von inside-it.ch.

Es könnte um Cloud- und Digitalisierungsstrategie gehen

Bei welchen Projekten dies nötig sein wird, kann die Bundeskanzlei auf Anfrage nicht sagen, "weil der Bereich DTI der Bundeskanzlei lediglich die Rahmenverträge zur Verfügung stellt. Die Verwaltungseinheiten entscheiden selber, ob und für welche Projekte sie diese nutzen", erklärt Sprecher Florian Imbach. Der Anbieter ergänzt, dass es unter anderem um das "Mitgestalten und Unterstützen bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, um das Schnittstellen-Vorhaben und die Cloud-Strategie des Bundes" gehe.

"Die Verwaltungseinheiten entscheiden selber, ob und für welche Projekte sie diese nutzen", so Imbach. Aus getätigten Abrufen wisse die Bundeskanzlei, dass der Bedarf an umfassenden Architekturleistungen zunehme. Architekten würden besonders in frühen Phasen wichtige konzeptionelle Planungsarbeit leisten, wozu Verwaltungseinheiten aufgrund fehlender interner Ressourcen gar nicht in der Lage wären.

Mehrere Anbieter nicht mehr berücksichtigt

Der Zuschlag basiert laut dem Pflichtenheft, das inside-it.ch vorliegt, auf 2 älteren Zuschlägen aus dem Jahr 2018. Damals bezog der Bund entsprechende Dienstleistungen für insgesamt 30 Millionen Franken, die eigentlich bis Ende 2024 hätten reichen sollen, aber: "Die Ausschreibung wurde nötig, weil die Vorgänger-Ausschreibung ausgeschöpft war", erläutert Florian Imbach.

Bemerkenswert ist, dass von den Firmen, die 2018 noch den Zuschlag erhielten, gleich mehr als die Hälfte nicht mehr dabei ist. Dazu zählen etwa DXC, E3 und Unisys. Zu den Gründen äussert sich die Bundeskanzlei mit Berufung auf die noch fehlende Rechtskräftigkeit des Zuschlags nicht.