Bund investiert 20% seines Beschaffungsbudgets in IT

16. September 2025 um 12:00
  • politik & wirtschaft
  • e-government
  • Bund
  • Beschaffung
Abo
image
Foto: Béatrice Devènes / Parlamentsdienste

Der Bund hat im Jahr 2024 über 7,8 Milliarden Franken in Waren, Bau- und Dienstleistungen gesteckt. Davon hat der ICT-Sektor 1,6 Milliarden erhalten – der bisherige Höchstwert.

Im Jahr 2024 hat die zentrale Bundesverwaltung 7,82 Milliarden Franken in öffentliche Beschaffungen investiert. Wie die Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) in ihrem Bericht mitteilt, sind 86% davon direkt von den zentralen Beschaffungsstellen abgewickelt worden.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Weko stellt Uralt-Untersuchung gegen Swisscom ein

Das vermeintliche Vergehen von Swisscom geht auf das Jahr 2008 zurück.

publiziert am 16.9.2025
imageAbo

Sechs Kantone beschaffen gemeinsame KI-Plattform

Die Kantone Zug, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhausen und Schwyz wollen gemeinsam ein Private LLM nutzen.

publiziert am 16.9.2025
image

E-ID: Die Standpunkte der Digitalen Gesellschaft

Die Digitale Geselleschaft war eine der tragenden Organisationen des erfolgreichen Referendums gegen das erste E-ID-Gesetz. Jetzt ist sie ins Ja-Lager gewechselt, will aber weiterhin kritisch auf die weitere Entwicklung einer E-ID schauen.

publiziert am 16.9.2025
image

Zentrale Ausgleichsstelle digitalisiert 1. Säule

Von einer Modernisierung der ZAS-Informatik sollen auch die Versicherten profitieren. Sie können zukünftig auf einer elektronischen Plattform ihre Dossiers der 1. Säule einsehen.

publiziert am 15.9.2025