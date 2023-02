Bund lässt Ökobilanz-Vergleichstool entwickeln

Wie hoch ist die Emissionsbelastung, wenn ich mit dem Flugzeug nach Berlin fliege? Was würde ich mit dem Zug an Co2 einsparen? Das Bundesamt für Energie (BFE) hat bislang ein Tool angeboten, mit dem sich dies einfach ermitteln liess. Auch Firmen oder Gemeinden der Schweiz konnten die Umweltbilanz ihres Mobilitätsverhaltens abfragen.

Doch das bereits 2016 veröffentlichte Vergleichstool ist nicht mehr adäquat. Es ist veraltet und wurde offline genommen. Nun sucht das BFE einen fachlich versierten Lieferanten, der ein neues Werkzeug entwickelt und danach beim Betrieb hilft. Bis zu 1200 Stunden soll die Realisierung inklusive der Backend-Services bis Ende 2023 benötigen, wie den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen ist.

Das Tool richtet sich an Umweltberater, interessierte Bürger, Mobilitätsanbieter und – in Tabelle 9 der Userstories ersichtlich – "Otto-Normalverbraucher:in". "Ebenso benötigen Forscher oder Journalisten verlässliche Daten für Analysen und Berichte", heisst es in den Unterlagen.

Die Emissions- und Umweltwerte von rund 250 Verkehrsmitteln sollen ab 2024 mit dem neuen Tool verglichen werden können. Der Entwickler soll es bis Ende 2026 betreuen, mit Option auf Verlängerung.

In der Zwischenzeit müssen sich Interessierte auf mobitool.ch mit einer Excel-Datei behelfen. Getragen wird das Projekt neben dem Bundesamt für Umwelt von den SBB, Swisscom, Energie Schweiz und ÖBU, dem Verband für nachhaltiges Wirtschaften.