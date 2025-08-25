Bund realisiert Datenplattform für Bundesbauten

GMX erringt Gerichtserfolg gegen Google
Auf Antrag von 1&1 untersagt das Landgericht Mainz Google, den eigenen Mailservice Gmail bei der Einrichtung von Android-Smartphones zu bevorzugen.
Seit Anfang August werden im Kantonsparlament keine Papierunterlagen mehr verschickt. Auch politische Vorstösse werden digital eingereicht.
Die Behörde ist unzufrieden mit ihrer aktuellen ERP-Lösung. Trotzdem soll an Microsoft als Lieferant festgehalten werden. Die Migration übernimmt Bossinfo.
Die Mehrheit der börsenkotierten Schweizer Unternehmen nutzt bei der elektronischen Kommunikation einen US-Anbieter. In Europa ist die Situation ähnlich.