Bund realisiert Datenplattform für Bundesbauten

25. August 2025 um 13:36
Bundesamt für Sport in Magglingen. Foto: BBL

Die Bauherren der Bundesverwaltung wollen eine gemeinsame Datenplattform für die Bewirtschaftung von Bundesbauten schaffen. Unter anderem Zühlke soll dabei helfen.

Die Eidgenossenschaft besitzt schweizweit tausende Immobilien. Die drei Bauherren der Bundesverwaltung, Armasuisse Immobilien, Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) sowie das Bundesamt für Strassen (Astra), wollen ihre Liegenschaften künftig auf einer gemeinsamen Datenplattform bewirtschaften. Dafür wurden zwei öffentliche Ausschreibungen gestartet.
