Entgegen seinem Willen muss der Bundesrat einen Bericht zum Frauenanteil in MINT-Berufen ausarbeiten lassen. Der Nationalrat hat dies am 29. September auf Antrag seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-N) beschlossen.

Am unteren Ende des OECD-Schnitts

Im internationalen Vergleich weist die Schweiz bei MINT-Studienabschlüssen einen der tiefsten Frauenanteile auf, nur Chile liegt gemäss OECD-Zahlen noch weiter hinten. Im Jahr 2017 betrug der Anteil der Frauen bei MINT-Studienabschlüssen gemäss einer Analyse der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) 22%. Bei unseren Nachbarn Deutschland (26%) und Österreich (28%) liegt er leicht höher, Polen erreicht fast 50%.

Trotz der Bemühungen der Schweiz seit 2009 habe der Frauenanteil in den MINT-Berufen – insbesondere in der Informatik – nicht signifikant erhöht werden können, begründete die Kommissionsmehrheit ihren Vorstoss. Aktuell wählten nur wenige Frauen eine Lehre oder einen Beruf im MINT-Bereich. Divers zusammengesetzte Teams seien indes bekanntermassen innovationsfähiger, sagte Mehrheitssprecherin Sandra Locher Benguerel (SP/GR). Und mehr Frauen in MINT-Berufen könnten zudem den Fachkräftemangel entschärfen.

Ein weiterer Bericht führe nicht dazu, dass das berechtigte Anliegen an der Basis ankomme, hiess es bei der anderen Seite. Auch der Bundesrat hielt das Postulat für überflüssig, weil Massnahmen betreffend Chancengleichheit beispielsweise auf der Website des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) verfügbar seien. Daneben enthalte der Aktionsplan Gleichstellungsstrategie 2030 verschiedene Massnahmen zur Förderung von Frauen im MINT-Bereich. Das Thema werde zudem in der BFI-Botschaft 2025-2028 eine wichtige Rolle spielen.

Trotz der bundesrätlichen Empfehlung, den Vorstoss abzulehnen, wurde er mit 114 zu 64 Stimmen bei 10 Enthaltungen gutgeheissen.