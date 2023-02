Bund sucht für 200 Millionen Franken Java-Expertise

In den nächsten 5 Jahren hat der Bund grossen Bedarf an Java-Entwicklerinnen und -Entwicklern. In dessen Auftrag sucht das Bundesamt für Informatik (BIT) Personal für "Java Individualentwicklung", wie der Beschaffungsplattform Simap zu entnehmen ist.

Lukrative, aber anspruchsvolle Ausschreibung

Für ein Beschaffungsvolumen in Höhe von maximal 200 Millionen Franken werden aufgeteilt auf 6 Lose Entwicklerinnen und Entwickler für verschiedene Bereiche gesucht. Ihre Dienste werden von den Behörden auf Bedarf abgerufen. Zu den erwähnten Bereichen zählen beispielsweise die Steuerverwaltung, Justiz und Polizei, Infrastruktur, innere und äussere Angelegenheiten sowie Zoll- und Grenzsicherheit.

Auffällig an dieser Ausschreibung ist, dass die Lose 1 bis 4 mit Volumen von 20 beziehungsweise 30 Millionen Franken nicht im Mini-Tender-Verfahren vergeben werden, sondern jeweils nur ein einziger Anbieter zum Zug kommt. Dies im Unterschied zu den Losen 5 und 6 mit einem Volumen von je 50 Millionen Franken. Dieser Betrag kann sich auf mehrere Anbieter aufteilen. Dort könnten Anbieter quasi als "Zückerli" gewählt werden, wenn sie in den ersten 4 Losen unterliegen.

Dazit und Steuerverwaltung könnten Personal brauchen

Auf unsere Anfrage schreibt Sonja Uhlmann, Sprecherin des BIT, dass "sowohl bestehende, länger dauernde Vorhaben wie zum Beispiel Dazit oder Core-IT (Weiterentwicklung von aus Fiscal-IT entstandener Software) von entsprechenden Leistungen profitieren" könnten. Aber auch andere, heute noch nicht bekannte Vorhaben, welche in den nächsten 2-3 Jahren starten, könnten Bedarf an externer Unterstützung haben.

Grundsätzlich erneuer das BIT mit dieser Ausschreibung "die Grundlage, um im Bereich der Java Individualentwicklung in den nächsten fünf beziehungsweise zehn Jahren Aufträge zur Realisierung von Individualsoftware zu erteilen" – sowohl "im Rahmen von Produktinkrementen, aber auch zur Sicherstellung von Managed Lifecycle", schreibt Uhlmann.

Bei einer vergleichbaren Beschaffung hat der Bund im November 2021 insgesamt 6 Unternehmen, darunter IBM, Ti&m und BBV, den Zuschlag für Java-Entwicklungsleistungen mit einem Volumen von knapp 48,5 Millionen Franken erteilt . Die Stundensätze der Entwicklerinnen und Entwickler wurden zwischen 137 und 162 Franken offeriert.

Es geht um rund 140 Vollzeitstellen

Mit dem mittleren Stundensatz von 150 Franken gerechnet, geht es bei der aktuellen Ausschreibung also um über 28'000 Personentage pro Jahr – beziehungsweise über 140 Vollzeitstellen – welche der Bund offenbar beansprucht.

Bei dieser Menge dürfte es nur wenigen Anbietern möglich sein, überhaupt ein Angebot abzugeben. Zumal es laut Eignungskriterien in der Ausschreibung nötig ist, gleichzeitig 8 Personen zu 100% bereitstellen zu können. Trotz der attraktiven Ausschreibung ohne Mini-Tender in 4 Losen wird es aufgrund der gesuchten Personenzahl eine Herausforderung sein, genügend interessante Angebote zu erhalten.