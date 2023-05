Bund unterstützt Schweizer Spyware-Firma

Kürzlich hat der Bund in Südostasien ein Sicherheitstraining für staatliche Behörden und kritische Infrastrukturen organisiert. Der Hintergrund zweier Referenten erstaunt: Sie arbeiten für die Schweizer Firma In The Cyber, die Spionagesoftware herstellt und diese in den Regionen Naher Osten, Afrika und Asien verkauft. Die Referenten haben eine Vergangenheit als Hacker und arbeiten vermutlich für die italienische Tochterfirma Memento Labs, wie aus Recherchen der 'NZZ' hervorgeht.

Besonders pikant ist an der Geschichte aber, dass das Unternehmen unter anderem auch Unterstützung von der Tessiner Fachhochschule Supsi und vom Bund erhält.

Verschiedene Spysoftware-Lösungen

Memento Labs (oder damals noch Hacking Team) wurde 2019 von In The Cyber aufgekauft. Die Mailänder Firma gehörte 2010 noch zu den führenden Anbietern von Software zum Ausspionieren von Computern und Handys, heisst es in der 'NZZ'.

Obwohl solche Art von Software oft missbräuchlich eingesetzt wird, auch von autokratischen Regimen, verwenden auch Schweizer Behörden ähnliche Spyware. So etwa die umstrittene Überwachungslösung Pegasus des israelischen Anbieters NSO.

Memento Labs bietet Produkte wie den Tactical Executor (TEX), Monitor und Preventer an. Man verkaufe sie jedoch nur an "Sicherheitsdienste und Polizeibehörden". Auf Anfrage der 'NZZ' kommentiert Gründer Paolo Lezzi: "Das Mutterunternehmen In The Cyber hat einen eigenen Ethik-Kodex und eine schwarze Liste von Ländern, die nicht beliefert werden." Wie viele und welche Länder dabei sind, wollte er gegenüber der Zeitung nicht verraten.

Mit TEX lassen sich etwa verschlüsselte Windows-Computer in wenigen Minuten entsperren, so ein Bericht von Momento Labs. Ausserdem könne man damit auf dem Computer unbemerkt eine beliebige Software installieren.

Von der Innosuisse finanziert

Preventer hingegen ist eine Software zur Spracherkennung und Transkription von Gesprächsmitschnitten. Sie ermöglicht eine automatisierte Auswertung von Gesprächen auf Audioplattformen im Rahmen verdeckter Ermittlungen. Das Produkt Monitor dagegen soll Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen und Überwachungen im Darknet unterstützen. Die Software nutzt Schwachstellen, um die Urheber und Nutzer kriminelle Aktivitäten im Darknet zeitnah zu identifizieren. Aber auch hier besteht das Risiko eines Missbrauchs.

Beide Lösungen entwickelte Memento Labs nicht selbst. Sie sind das Ergebnis einer Forschungskooperation mit der Fachhochschule der italienischen Schweiz (Supsi). Die Entwicklung beider Projekte wurde durch Fördergelder in Höhe von insgesamt 800'000 Schweizer Franken von der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung Innosuisse unterstützt. Auf Anfrage der Zeitung wollte die Fachhochschule keine Fragen zum möglichen Missbrauch beantworten. "Die Supsi ist nicht an kommerziellen Aktivitäten beteiligt und hat keinen finanziellen Nutzen", schreibt Memento-Labs-Firmengründer Lezzi weiter dazu.

Die Zusammenarbeit zwischen In The Cyber, Memento Labs und der Tessiner Fachhochschule Supsi geht sogar noch weiter, einschliesslich einer gemeinsamen Initiative zur Unterstützung von Unternehmen bei Cyberangriffen.

Erst kürzlich hat auch die Schweiz eine internationale Erklärung gegen den Missbrauch von Spionagesoftware mitunterzeichnet. Auf Anfrage der 'NZZ' schreibt das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten: "Die Teilnahme dieser Hacking-Experten steht nicht im Widerspruch zu den Bemühungen der Schweiz gegen den Missbrauch von kommerzieller Spyware."