Bundesgericht: Swisscom darf 5G-Antenne bauen

Das Bundesgericht weist eine Beschwerde ab und Swisscom kann eine umstrittene 5G-Antenne im bernischen Steffisburg bauen. Der Telco hofft, dass der Gerichts­entscheid Signalwirkung hat.

Seit 2018 plant Swisscom in Steffisburg BE den Bau einer 6 Meter hohen Mobilfunkanlage mit insgesamt neun Antennen. Davon sind 3 sogenannte adaptive Antennen, die mit 5G betrieben werden sollen. Ein Ehepaar legte gegen die Baubewilligung Beschwerde ein, zuerst bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, dann beim Verwaltungsgericht und schliesslich beim Bundesgericht.

Das Ehepaar machte eine Verletzung des Vorsorgeprinzips geltend und kritisierte, dass die Fachbehörden des Bundes oder der Bundesrat eine Anpassung der Grenzwerte hätte beantragen oder vornehmen müssen.

Die vom Bund empfohlene Methode zur Messung der Mobilfunkstrahlung sei angemessen, urteilte nun das Bundesgericht. Die in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) festgelegten Immissions­grenz­werte würden auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, heisst es weiter. Damit sei dem im Umweltschutzgesetz verankerten Vorsorgeprinzip Rechnung getragen. Es gebe keine ausreichenden Hinweise darauf, dass die Fachstellen des Bundes eine Anpassung der Grenzwerte hätten vornehmen müssen. Denn diese seien "nicht von der Mobilfunktechnologie abhängig und gelten damit unabhängig davon, ob es sich um eine 2G-, 3G-, 4G- oder 5G-Antenne handelt".

Aktuell decke Swisscom 75% der Bevölkerung mit 5G ab und baue das Netz weiter aus, so das Unternehmen auf unsere Anfrage. In der Schweiz sind gemäss Zahlen von Asut derzeit insgesamt rund 3200 Baugesuche blockiert. Dies teilweise auch mit dem Hinweis, dass das Bundesgericht gewisse Punkte noch klären müsse. Dies sei mit dem aktuellen Urteil geschehen.

Der lokale Widerstand gegen Antennenprojekte werde jetzt nicht einfach verschwinden, sagt Unternehmenssprecher Armin Schädeli. Aber das Urteil sei ein wichtiges Signal an die Behörden, die Baugesuche freigeben, sowie auch an die Bevölkerung. Es zeige, dass viele Vorbehalte der Antennengegner un­be­grün­det seien. "Wir hoffen mittelfristig auf eine gewisse Entspannung, da nun einige Grundsatzfragen höchstrichterlich geklärt wurden", so das Unternehmen gegenüber 'SRF'.