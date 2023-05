Bundesrat investiert 625 Millionen Franken in Wissenschaft und Digitalprojekte

Der Bundesrat hat am 24. Mai die diesjährigen Übergangsmassnahmen für das Horizon-Paket 2021–2027 beschlossen. Finanziert werden damit Forschungsprojekte aus den Programmen Horizon Europe, Euratom, ITER und Digital Europe, die aufgrund der Nicht-Assoziierung nicht direkt durch die EU gefördert werden können. Die Gesamtsumme für die Übergangsmassnahmen beträgt 2023 insgesamt 625 Millionen Franken.

Der Ausschluss aus dem europäischen Forschungsabkommen trifft die hiesigen Hochschulen hart . Eine Tatsache, die auch am Jahreskongress der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften immer wiederfür Gesprächsstoff sorgte. "Für den Bundesrat bleibt die raschestmögliche Assoziierung am Horizon-Paket das Ziel", heisst es in einer Mitteilung der Regierung. Bereits 2021 und 2022 hat der Bund Zahlungen in der Höhe von 1,2 Milliarden Schweizer Franken als Ersatzmassnahmen geleistet.