Bundesrat: Informatiksicherheit von Ruag gewährleistet

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats forderte den Bundesrat dazu auf, die Datensicherheit beim Rüstungs- und Techkonzern Ruag International zu prüfen . Konkret solle ausgeschlossen werden können, dass sich sensible Daten in Archiven und Backups befinden, die beim Verkauf des Unternehmens in fremde Hände gelangen könnten.