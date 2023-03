Bundesrat lobt Swisscom, Post, SBB und Skyguide

Post, SBB, Swisscom und Skyguide haben dem Service public im Jahr 2022 gut gedient. Nach der Covid19-Pandemie hat sich das Geschäft wieder normalisiert, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Alle 4 bundesnahen Betriebe seien gut aufgestellt, um die Herausforderungen der kommenden Jahre "gut bewältigen" zu können.

Swisscom wurde den Anforderungen des Bundesrates gerecht. Der Telco baute seine Glasfasernetze und seinen 5G-Mobilfunk weiter aus und erfüllte die Grundversorgung. "Swisscom bestätigt ihren Ruf als gute Arbeitgeberin mit einer fortschrittlichen, sozial verantwortlichen Personalpolitik", lobte der Bund.

Mit rund 540 von insgesamt 900 Lernenden ist die Firma die grösste ICT-Ausbilderin in der Schweiz. Trotzdem gibt es Verbesserungsbedarf: Beim Ausbau des Glasfasernetzes und dem 5G-Mobilfunk soll Swisscom Gas geben und "der Sicherheit und Verlässlichkeit des Betriebes unverändert hohe Priorität einräumen."

Der Telco machte durch seinen Glasfaser-Disput immer wieder Schlagzeilen. Seitens des Winterthurer Providers Init7 hagelte es mehrfach Kritik – und die Wettbewerbskommission (Weko) startete eine Untersuchung, die nach wie vor läuft. Die Weko und Init7 sind sich einig: Ein Ausbau des Glasfasernetzes mit der Punkt-zu-Multipunkt-Architektur soll verhindert werden, so Init7-CEO Fredy Künzler und Carole Söhner-Bührer von der Weko in Interviews mit inside-it.ch.

Im Oktober gab Swisscom dann nach und setzt seitdem wie gefordert auf die Point-to-Point-Bauweise. Trotzdem muss die Schweizer Firma teilweise weiter Anschlüsse im Point-to-Multipoint-Verfahren bauen. Grund dafür seien bereits erteilte Bauaufträge, die nicht mehr gestoppt werden konnten. So wird es auch dieses Jahr neue Anschlüsse geben, die nach Point-to-Multipoint gebaut werden – und die dann nach und nach ebenfalls wieder umgerüstet werden müssen. Auch für eine umstrittene 5G-Antenne kam Swisscom in die Medien. In Steffisburg BE plant man, eine 6 Meter hohe Mobilfunkanlage mit insgesamt neun 5G-Antennen zu bauen. Ein Ehepaar legte gegen die Baubewilligung Beschwerde ein, zuerst bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, dann beim Verwaltungsgericht und schliesslich beim Bundesgericht. Die Beschwerde wurde vom Bundesgericht mittlerweile abgelehnt.