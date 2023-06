Bundesrat muss Gesetz zur Sekundärnutzung von Daten ausarbeiten

Die Schweiz soll eine Infrastruktur erhalten, um Daten in wichtigen Bereichen mehrfach nutzen zu können. "Der grösste Wert der Daten liegt in ihrem fast un­be­schränk­ten Potenzial zur Wiederverwendung für sekundäre Nutzungs­zwecke", heisst es in einer Motion des FDP-Ständerats Matthias Michel. Der Vorstoss vom letzten Jahr hat nach der kleinen Kammer auch der Nationalrat angenommen.

Es geht darum, dass man Daten ausserhalb ihres Entstehungsbereichs nutzen und kombinieren darf. Den grossen kommerziellen oder wissenschaftlichen Nutzen zeigen etwa die Datenstaubsauger Google, Facebook und Amazon. In der Schweiz sollen aber die drohenden Gefahren umschifft werden.

Der Bundesrat wird dafür eine Gesetzesgrundlage ausarbeiten. Er schreibt zum Vorstoss von Michel, man müsse vor allem prüfen, wo eine Sekundärnutzung verhältnismässig sei und was es an vertrauenswürdigen und interoperablen Datenräumen brauche. Oft sei es bei der Erhebung nicht absehbar, welchen Nutzen Daten schaffen könnten, wenn sie für andere Zwecke verwendet werden dürften.

Laut Michel gibt es eine Unmenge an Bereichen, in denen Handlungsbedarf für die Zweitnutzung von Daten besteht: Verkehr, Energie, Forschung, Bildung, Umwelt, Tourismus, aber auch Gesundheit. Der FDP-Politiker hat sein Ansinnen in einer Kolumne bei uns erläutert . Der Bundesrat soll nun einen Weg finden, wie Datenschutz und Datennutzung vermittelt werden können.