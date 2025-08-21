Bundesrat setzt neue Frist für digitale Zertifikate

21. August 2025 um 11:45
image
Foto: Docusign / Unsplash

Der Bundesrat hat neu eine Frist für die Prüfbarkeit von widerrufenen Zertifikaten für digitale Signaturen definiert. Bis anhin fehlte eine entsprechende Vorschrift.

Bei digitalen Signaturen bestätigt ein Zertifikat die Identität des Unterschreibenden. Dieses Zertifikat besitzt eine bestimmte Gültigkeitsdauer, die bei der Ausstellung festgelegt wird. Wird das Zertifikat jedoch vor dem Ablauf seiner Gültigkeitsdauer widerrufen, können die Informationen zu seiner Ungültigerklärung nicht mehr abgerufen werden. So war es bis anhin.
Zukünftig müssen die Informationen über eine Ungültigerklärung elf Jahre lang online verfügbar bleiben. Das hat der Bundesrat in einer Revision der Verordnung über die elektronische Signatur festgelegt. Er erlegt damit den Anbietern von Zertifizierungsdiensten die Pflicht auf, die fraglichen Daten online vorzuhalten, darunter die Seriennummer des Zertifikats und Datum sowie Uhrzeit der Ungültigerklärung.
Ferner hat der Bundesrat in der Revision die Regeln für die Akkreditierung der Anerkennungsstellen präzisiert. Während die neue Verordnung am 1. November 2025 in Kraft tritt, haben die Zertifizierungsstellen angesichts der Komplexität der Umsetzung bis zum 1. Februar 2026 Zeit, um ihre Prozesse anzupassen.
