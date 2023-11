Bundesrat: Startups sollen weiterhin Zeit erfassen

Seit Jahren ist das Geschäft "Arbeitnehmende in Startups mit Firmen­beteiligungen sollen von der Arbeitszeiterfassung befreit sein" in Bundesbern auf der Traktandenliste. 2019 hiess der Nationalrat eine entsprechende parlamentarische Initiative gut. Sie verlangt, dass Firmen in den ersten 5 Betriebsjahren von der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung befreit werden, die Mitarbeiterbeteiligungen wie Aktien und Optionspläne haben. Im Mai 2022 verabschiedete die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des National­rates (WAK-N) einen ausformulierten Text zur konkreten Umsetzung der Initiative.

Bereits Sonderregelung für IT-Betriebe

In der anschliessenden Vernehmlassung kam es zu "kontroversen Stellungnahmen", schreibt der Bundesrat. "Am 29. August 2023 entschied die Kommission aber, an der ursprünglichen Formulierung festzuhalten und verabschiedete ihren Entwurf samt Bericht zuhanden ihres Rates." Im Laufe der verschiedenen Diskussionen in den Kommissionen habe sich herausgestellt, dass nicht eigentlich die Arbeitszeiterfassung das Problem sei, sondern die gemäss Arbeitsgesetz geltenden Arbeits- und Ruhezeitregeln, die als nicht kompatibel mit der Situation bestimmter Betriebe wahrgenommen werden, so die Regierung.

"Zusammen mit den beteiligten Sozialpartnern wurden daraufhin Sonderregelungen für bestimmte Tätigkeiten von Betrieben der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie ein Jahresarbeitszeitmodell für Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Steuerberatung erarbeitet, die der Bundesrat per 1. Juli 2023 in Kraft gesetzt hat", heisst es weiter. Gemäss der Meinung des Parlaments würden aber auch Startups eine Sonderregelung betreffend Arbeits- und Ruhezeiten brauchen, "da diese Firmen Arbeitsplätze schaffen und mit neuen Ideen und mit Innovation einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung der Schweiz leisten".

Gesetzestext sei "unpräzise"

Die Regierung stellt sich jetzt gegen den vorgeschlagenen Gesetzestext der WAK-N. Dieser sei "unpräzis". So lege er unter anderem den Fokus weder auf "Neugründungen mit Innovationspotenzial von Betrieben aus bestimmten Branchen", noch führe er aus, ob nur "echte Mitarbeiterbeteiligungen von nicht nur unerheblichem Wert unter die Definition der Startups mit Mitarbeiterbeteiligungen" fallen sollen.

Ausserdem werde der wiederholt geäusserten Befürchtung, wonach die vorgeschlagene Formulierung des Gesetzesänderung zu Missbrauch einlade, überhaupt nicht Rechnung getragen. Weiter sei fraglich, ob für eine so kleine Gruppe von betroffenen Unternehmen und Mitarbeitenden der Weg einer Gesetzesrevision eingeschlagen werden soll. "Es wäre

aus Sicht des Bundesrates prüfenswert, ob nicht auch für Startups eine passende Ausnahmeregelung zu den Arbeits- und Ruhezeitvorschriften auf Verordnungsstufe geschaffen werden könnte, wie dies für andere Betriebsarten unter Mitwirkung der betroffenen Sozialpartner wiederholt mit Erfolg erreicht wurde", schreibt die Regierung. Sie beantragt deshalb, auf die Gesetzesvorlage nicht einzutreten.