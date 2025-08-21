Bundesrat will Community-Ansatz bei Government Cloud fördern

21. August 2025 um 10:13
Abo
image
Foto: Skye Studios / Unsplash

Der Erfolg der Swiss Government Cloud (SGC) hängt auch von der Akzeptanz der Nutzer ab. Ein Vorstoss will deshalb die Community stark einbeziehen – ähnlich wie dies bei der E-ID gemacht wurde.

Mit der Swiss Government Cloud (SGC) schafft der Bund eine eigene Cloud-Infrastruktur, die von der Bundesverwaltung, aber auch von Gemeinden und Kantonen genutzt werden soll. Gemäss Parlamentsbeschluss soll für den Aufbau der Infrastruktur, wo immer möglich, auf Open-Source-Lösungen und Technologie Schweizer Unternehmen gesetzt werden. Damit sollen Abhängigkeiten verringert und die Souveränität gestärkt werden.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Bundesrat setzt neue Frist für digitale Zertifikate

Der Bundesrat hat neu eine Frist für die Prüfbarkeit von widerrufenen Zertifikaten für digitale Signaturen definiert. Bis anhin fehlte eine entsprechende Vorschrift.

publiziert am 21.8.2025
image

Stadtpolizei Zürich führt ersten Voicebot ein

"Tom" soll Fragen an die Verkehrskontrollabteilung beantworten. Gebaut hat ihn Adnovum.

publiziert am 21.8.2025
image

Bund sieht ERP der Armee auf Kurs

Rund 10'000 Mitarbeitende des VBS nutzen seit Januar das erneuerte ERP-System der Armee. Die Lösung für die Kriegslogistik befindet sich dem Bund zufolge im Aufbau.

publiziert am 21.8.2025
image

Luzern will Soziale Dienste digitalisiert haben

Die Stadt berichtet vom Abschluss ihres Digitalisierungsprogramms bei den Sozialen Diensten. Nun soll noch ein Online-Kanal für Anliegen an das Amt realisiert werden.

publiziert am 20.8.2025