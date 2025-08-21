Bundesrat will Community-Ansatz bei Government Cloud fördern

Bundesrat setzt neue Frist für digitale Zertifikate
Der Bundesrat hat neu eine Frist für die Prüfbarkeit von widerrufenen Zertifikaten für digitale Signaturen definiert. Bis anhin fehlte eine entsprechende Vorschrift.
