Der Bundesrat schlägt Änderungen für das Humanforschungsgesetz vor. Die Revision berücksichtige den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, vor allem im Bereich der Digitalisierung, schreibt er in einer Mitteilung.

Das aktuelle Gesetz gilt seit 2014 und wurde 2019 überprüft. Die Evaluation hat laut der Mitteilung zwar gezeigt, dass das Gesetz insgesamt seine Ziele erreicht. Allerdings hat sie auch Revisionsbedarf aufgezeigt.

Im Bericht zur Revision wird das Beispiel der Wearables genannt. Diese ermöglichen die Sammlung von Gesundheitsdaten auch ausserhalb eines Studienzentrums, was die Anzahl jener Personen, die sich als Forschungsteilnehmende zur Verfügung stellen möchten, erhöhen könnte. Dieser Entwicklung wolle man Rechnung tragen.

Datenschutz stärken

Mit der Revision will der Bundesrat den Datenschutz und die Datensicherheit stärken. Konkret werden künftig von Forschenden und Vollzugsbehörden explizit entsprechende Kompetenzen verlangt. Es müsse sichergestellt werden, dass Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Datensicherheit verfügbar sind.

In der Forschung solle ein verstärktes Augenmerk auf die Sicherheit der Daten von teilnehmenden Personen gelegt werden. Dazu soll auch die Zusammensetzung von Ethikkommissionen angepasst werden. In diesen müsse künftig mindestens eine Person Einsitz nehmen, die über Fachkenntnisse im Bereich "Informationstechnologie im Gesundheitsbereich" verfügt, ist dem Bericht zur Gesetzesrevision weiter zu entnehmen.

Künftig soll es zudem möglich sein, elektronisch der Teilnahme an einem Forschungsprojekt zuzustimmen. Damit könnten einerseits Medienbrüche verhindert werden. Andererseits müssten Studienteilnehmer dafür nicht extra zu einem Studienzentrum reisen, was vor allem bei dezentral angelegten Versuchen ein Vorteil sei.

Ferner müssen die Resultate klinischer Versuche "zeitnah und in einer für Laien verständlichen Form" veröffentlicht werden, schreibt der Bundesrat. Die Revision sieht daneben Anpassungen an das EU-Recht an, soll die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen klären und die Schweizerische Vereinigung der Forschungsethikkommissionen (Swissethics) verankern.