Bundesrecht nun auch im XML-Format

Der Umbau von gedruckten zu elektronischen Veröffentlichungen nimmt eine weitere Hürde. Mit Inkrafttreten der geänderten Publikationsverordnung (PublV) publiziert die Bundeskanzlei neu auch im maschinenlesbaren XML-Format. Das gelte für Veröffentlichungen der Amtlichen Sammlung, des Bundesblattes sowie der Systematischen Rechtssammlung, heisst es in einer Mitteilung der Bundeskanzlei.

Damit sei es nun möglich, die Struktur eines Erlasses zu beschreiben, Inhalte in strukturierter Form in eigene Anwendungen zu übernehmen oder auch die Daten automatisch zu verarbeiten. Konkret angesprochen werden dabei die Daten auf Fedlex, der zentralen Publikationsplattform des Bundesrechts. Mit dem neuen Angebot ist ein weiterer und im angepassten PublV verankerter Schritt gemacht worden, um Daten der Bundesverwaltung konsequent maschinenlesbar anzubieten. Künftig steht beispielsweise an, Entwicklerinnen und Entwickler Werkzeuge anzubieten, um Daten individuell und automatisiert abzufragen.