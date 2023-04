Bundesverwaltungsgericht sucht CDO

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) besetzt derzeit die Position der Leiterin oder des Leiters "Digitale Transformation" neu. Wie uns das BVGer auf Anfrage erklärt, wurde die Stelle vor zwei Jahren geschaffen, um die Organisationskultur voranzutreiben. Denn eine Reihe von Digitalisierungsprojekten würden unweigerlich auch einen kulturellen Wandel mit sich bringen. Zuletzt hatte die Aufgaben David Schneeberger inne.

Beim BVGer besteht derzeit ein Vorhaben namens eTAF. Mit diesem soll das Gericht bis zum Jahr 2025 schrittweise digitalisiert werden, wie uns Rocco Maglio, Medienbeauftragter des Gerichts, erklärt. "Kurz gesagt fokussiert sich dieses Programm auf die Standardisierung von Prozessen und Vorlagen, die Digitalisierung der Rechtsprechung und der Gerichtsverwaltung sowie die Optimierung der Arbeitsweise", so Maglio. Weiteres Ziel von eTAF ist, dass mit einer passenden Geschäftsverwaltungslösung sowie einem zentralen Dokumentenmanagement-Center gearbeitet würde. So werde das BVGer auch anschlussfähig für Justitia 4.0, heisst es in einem Geschäftsbericht des Gerichts.

Foto: Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht, St.Gallen.

Justitia 4.0 ist das grosse Digitalisierungsprojekt der Schweizer Justiz . Ziel ist es, die heutigen Papierakten eines Tages durch elektronische Dossiers zu ersetzen. Der gesamte Rechtsverkehr soll künftig in allen Verfahren der Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichte elektronisch erfolgen.

Im Rahmen dieser Digitalisierungsbemühungen müsse auch die Organisationskultur weiterentwickelt werden. Denn: "Digitalisierung führt zu einem Business-Change", schreibt der Medienbeauftragte. Diese kulturelle Veränderung soll nun der oder die neue Verantwortliche weiter vorantreiben. Zudem werde die Person insbesondere auch die Gever-Einführung sowie der Erneuerung der Kernanwendung in der Rechtssprechung verantworten.