Campus Biel kostet 97 Millionen mehr

Der Berner Regierungsrat hat einen Zusatzkredit von 94,7 Millionen Franken für den Campus Biel zuhanden des Parlaments verabschiedet, wie er am 2. März mitteilte. Die Gesamtkosten für den Campus der Berner Fachhochschule steigen damit auf 402,5 Millionen Franken. Vom Bund sind Beiträge von rund 65 Millionen Franken zu erwarten.

Bereits 2019 sei klar gewesen, dass die Realisierung des Campus teurer wird als prognostiziert, schreibt die Regierung. Damals musste die Ausschreibung für ein Totalunternehmen abgebrochen werden, nachdem die eingegangenen Offerten deutlich über dem Kreditrahmen lagen. Da juristische Verfahren das Bauvorhaben ohnehin blockierten, habe der Kanton die Wartezeit genutzt, um das Projekt gründlich zu durchleuchten.

Zwar seien Optimierungen in Millionenhöhe gelungen, so die Bau- und Verkehrsdirektion. Doch habe sich rasch gezeigt, dass Mehrkosten in einem höheren zweistelligen Millionenbetrag anfallen würden. Mit der zweiten und nun abgeschlossenen Ausschreibung habe sich dies bestätigt. Das Kantonsparlament wird das Geschäft in der Sommersession 2023 beraten.