Canalys: Baldiges Aufatmen im Schweizer PC-Markt

Nach einer schwierigen 1. Jahreshälfte zeichne sich im westeuropäischen PC-Markt nun eine Erholung ab, schreibt der Marktforscher Canalys. "Der Markt hat einen Wendepunkt erreicht. Die hohen Lagerbestände sind weitgehend abgebaut und der Nachfragerückgang hat sich in den letzten 18 Monaten stabilisiert", so Research Analyst Kieren Jessop. Für den Rest des Jahres erwartet er ein minimales, aber beständiges Wachstum.

Hierzulande wird es noch ein bisschen länger gehen, bis sich der PC-Markt beruhigt, ist der Mitteilung von Canalys weiter zu entnehmen. Märkte mit einem grösseren High-End-Segment, wie Deutschland, Frankreich und die Schweiz, werden demnach erst Anfang 2024 eine Erholung erleben. "Der Trend wird sich in der 2. Jahreshälfte 2024 beschleunigen, da der wirtschaftliche Druck nachlässt", fügt der Analyst an.

Im Business-Bereich werde es rascher wieder aufwärts gehen als im Consumer-Segment, wie es weiter heisst. Denn für Endkunden würden derzeit andere Ausgaben im Fokus stehen. Canalys rechnet damit, dass die PC-Auslieferungen an KMU und Grossunternehmen im 2. Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16% zulegen werden.

In den vergangenen Monaten war der PC-Markt in Europa rückläufig. Canalys vermeldet für das 2. Quartal 2023 ein Minus von 17%. Das ist allerdings ein deutlich schwächerer Rückgang als noch im vorangegangenen Quartal, in dem die PC-Auslieferungen um über 30% eingebrochen waren