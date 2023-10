Cancom fusioniert K-Businesscom Schweiz und Belsoft Infortix

Im April wurde bekannt, dassder österreichische Provider K-Businesscom Teil der deutschen Cancom-Gruppe wird . Dadurch sollte im DACH-Raum ein grosser ICT-Serviceprovider mit Wachstumspotential entstehen. Nun bündelt das Unternehmen seine Kräfte in der Schweiz: In Zukunft sollen K-Businesscom Schweiz und Belsoft Infortix unter dem Namen Cancom Switzerland auf dem Markt auftreten, berichtet 'IT Reseller'