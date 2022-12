Canon Schweiz ernennt neuen Channel-Chef für den Printing-Bereich

Der Geschäftsbereich Commercial Printing von Canon Schweiz erhält eine neue Führung. Willi Hagen tritt per 1. März 2023 die Nachfolge von Jürg Helbling an, der den Bereich seit 2013 geleitet hat. Helbling werde die Position im Februar abgeben und dem Unternehmen dann noch beratend im Bereich des Inkjet-Druckes zur Verfügung stehen, schreibt Canon Schweiz in einer Mitteilung.

Der scheidende Channel Director Commercial Printing zeigte sich zufrieden: "Ich wünsche Willi Hagen viele weitere Erfolge mit unserem grossartigen Team." Nach Tätigkeiten bei Siemens-Nixdorf, Océ und Kodak übernahm Helbling 2013 die Leitung des Druckerbereichs bei Canon Schweiz.

Sein Nachfolger bedankte sich bei ihm für seinen Einsatz: "Hier übernehme ich dankbar die Früchte der Arbeit meines Vorgängers, unter dem der Bereich zum klaren Marktführer avancierte." Eine zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren werde es sein, die Marktposition weiter auszubauen, so Willi Hagen. Der gelernte Maschinenmechaniker war zuletzt als Sales Manager Enterprise Inkjet Solution bei Kodak tätig.