Capgemini übernimmt Schweizer Firma Knowledge Expert

Das Schweizer Unternehmen Knowledge Expert ist ab sofort ein Teil der auf Management- und IT-Beratung, Digitale Transformation und Technologiedienstleistungen spezialisierten Capgemini-Gruppe. Mit der Übernahme will Capgemini seine Kapazitäten im Bereich der digitalen Kundenerfahrung in ganz Europa erweitern, wie der französische Konzern mitteilt.

Knowledge Expert hat seinen Hauptsitz in Genf und wurde 2016 gegründet. Der auf Pega-Technologien spezialisierte Dienstleister ist hauptsächlich in Europa und in Branchen wie Versicherungen, Finanzen, Telekommunikation und Co. tätig. "Mit dem Beitritt zur Capgemini-Gruppe können wir einen globalen Wandel möglich machen, um die Zukunft von Arbeit und Innovation zu nutzen", sagt Luc Dubouloz, CEO und Gründer von Knowledge Expert, in der Mitteilung. Zudem ermögliche die Übernahme den Kundinnen und Kunden den Zugang zu neuen Business-Transformation-Services.