Capgemini will 2023 weniger einstellen

Capgemini prognostiziert für dieses Jahr ein schwächeres Umsatzwachstum. Die Kehrtwende im Tech-Sektor wirkt sich auch auf die französische IT-Beratungsgruppe aus: 2023 will man weniger Mitarbeitende einstellen, heisst es in der Voraussage.

Letztes Jahr sah das noch anders aus. 2022 erhöhte Capgemini seine Angestelltenanzahl um 11% auf 359'600 Mitarbeitende. Laut CEO Aiman Ezzat sei die schleppende Nachfrage nach Cloud-, Daten- und KI-Diensten der Grund für den Einstellungsstopp. "Wir optimieren unseren Betrieb, nutzen die geringere Fluktuation und berücksichtigen auch die Tatsache, dass wir ein geringeres Wachstum vor uns haben", sagte Ezzat.

Der Umsatz soll dieses Jahr zwischen 4 und 7% wachsen – im vergangenen Jahr erhöhte sich der Umsatz vergleichsweise um 16,6%, was ein Rekordergebnis war. Auch der Gewinn konnte 2022 um 13% auf 2,8 Milliarden Euro gesteigert werden. Dabei habe das Unternehmen von einer starken Nachfrage nach digitalen Servicelösungen profitiert, heisst es in einer Mitteilung.

Für dieses Jahr prognostiziert Capgemini zudem eine operative Marge zwischen 13 und 13,2% sowie einen Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro.

Von einem Personalabbau ist aber nicht die Rede, der IT-Dienstleister will laut dem CEO immer noch Mitarbeitende einstellen, allerdings weniger als im Jahr davor.

Die Capgemini Gruppe ist auf Management- und IT-Beratung, Digitale Transformation und Technologiedienstleistungen spezialisiert. Erst vor einigen Monaten hat das IT-Unternehmen die Schweizer Firma Knowledge Expert übernommen. Mit der Übernahme will Capgemini seine Kapazitäten im Bereich der digitalen Kundenerfahrung in ganz Europa erweitern, hiess es damals. In der Schweiz unterhält Capgemini Standorte in Basel, Genf, Lausanne und Zürich.