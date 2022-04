Care4IT erweitert Führungsteam

Das Zürcher Managed-Services-Unternehmen Care4IT hat zwei neue Führungspersönlichkeiten vorgestellt. Aufgrund eines zweistelligen Wachstums bei den Kunden, dem Personal und dem Umsatz habe das Führungsteam ausgebaut werden müssen, schreibt die Firma in einer Mitteilung. Neu sollen die beiden Kernbereiche Support und Projekte jeweils einen eigenen Vorgesetzten bekommen.

Zum Head of Monitoring und Support wurde Tim Olaf Schmidt ernannt. Er wechselte bereits im September 2019 zu Care4IT und hat im vergangenen Jahr die technische Führung des Teams übernommen, schreibt das Unternehmen. In seiner neuen Rolle soll er das Team nun auch personell führen und dabei für die Betreuung aller Managed Service-Verträge verantwortlich sein.

Als neuer Head of Engineering amtet künftig Hasan Calik. Er stiess nach Angaben des Unternehmens im März 2020 als System Engineer zum IT-Flatrate-Anbieter und soll in seiner neuen Funktion künftig Mitinhaber Matthias Naber entlasten. "Unser Projektgeschäft wächst rasant. Wir migrieren jeden Monat neue Kunden in die Cloud und müssen bei dieser Gelegenheit deren IT-Infrastruktur technologisch neu konzipieren und umsetzen", erläuterte Calik.

Mitinhaber Naber, der gleichzeitig auch als Leiter Technik amtet, freut sich über die Veränderungen: "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, in der Technik eine zweite Führungsebene einzuziehen und uns damit optimal auf unsere Zukunft vorzubereiten. Ich bin durch meine beiden neuen Kollegen im operativen Geschäft deutlich entlastet und kann mich künftig intensiver mit der technischen und strategischen Weiterentwicklung beschäftigen."