Cembra holt neuen Tech-Chef an Bord

Als Teil der strategischen Neuausrichtung schafft Cembra Money Bank die Stelle als Chief Technology Officer neu. Per 1. November übernimmt Christian Schmitt den Unternehmensbereich Technologie und wird Mitglied der Geschäftsleitung, wie die Bank mitteilt. Schmitt ist seit März 2022 als Chief Transformation Officer für Cembra tätig. Bereits seit Juli 2022 leitet er interimistisch den Bereich Technology, der damals in einer Reorganisation vom Bereich Operations getrennt wurde.

Als CTO verantworte er nun die technische Umsetzung der Strategie und die Digitalisierung der Prozesse. Er rapportiert direkt an Cembra-CEO Holger Laubenthal. "Mit Christian Schmitt haben wir die ideale Besetzung, um die dazugehörenden Programme in den Bereichen Digitalisierung und Technologie fokussiert umzusetzen und konnten mit der Certo Mastercard, der Cembra App sowie unseres neuen Data Center bereits erste zentrale Projekte realisieren", so Laubenthal.